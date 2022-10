Hellas Verona-Roma 1-3: Volpato gol e assist, superata la Lazio prima del Derby. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma in rimonta batte per tre a uno l'Hellas Verona e arriva al Derby davanti alla Lazio di un punto. La partita inizia in salita per i giallorossi che vanno sotto con l'ennesimo gollonzo subito ma il Verona resta subtito in 10. La superiorità numerica, brutto fallo su Zaniolo, è una manna dal cielo per gli uomini di Mou che nonsotante la vena negativa sottoporta di Abraham trovano il pareggio proprio con Zaniolo al primo gol in stagione. Nel secondo tempo è un assedio, confuso, della Roma con Mou che dalla panchina pesca la carta vincente, il jolly che non ti aspetti: Volpato. Il giovanissimo classe 2003 infatti risolve la partita prima con una bella rete da fuori area (la sua seconda in Serie A, la sua seconda all'Hellas) e poi regalando un assist meraviglioso per El Shaarawy. Vittoria pesante per i giallorossi che arrivano al Derby con 24 punti, uno in più della Lazio di Sarri sconfitta contro la Salernitana.

Hellas Verona-Roma, la cronaca

Al 16esimo il primo tentativo verso la porta è del Verona e porta la firma di Kallon che però dalla distanza non impegna Rui Patricio che blocca. Al 19esimo bell’azione della Roma con Karsdorp che serve Abraham che salta il portiere e a porta vuota colpisce il palo. Ancora l’inglese vicino al gol con un colpo di testa ma da ottima posizione spara largo. Al 26’ il Verona passa in vantaggio: Faraoni calcia da lontanissimo, male, ma sulla traiettoria c’è Dawidowicz che sbuca nella difesa giallorossa e devia in gol. Al 36esimo Verona in 10 per via dell’espulsione, dopo revisione Var, proprio di Dawidowicz autore di un intervento killer sul ginocchio di Zaniolo. Il 22 giallorosso pareggia nell’ultimo di recupero del primo tempo: Camara recupera palla e serve Abraham che colpisce il palo, sula ribattuta arriva Zaniolo che non sbaglia. Al 65esimo ci prova Belotti ma il controllo non felice fa perdere tempo al Gallo che calcia debolmente. All’82esimo Pellegrini ci prova su calcio di punizione ma Montipò para in corner. Dall’angolo seguente Matic di testa colpisce la traversa. All'88esimo la Roma ribalta la partita con Volpato che col mancino al volo da fuori area trasforma in rete una grandissima giocata di Matic. Nel recupero la Roma cala il tris con El Shaarawy, che dopo invenzione di Volpato, salta Montipò e chiude la partita. Al 94esimo si sporca i guantoni Rui Patricio respingendo un tiro di Sulemana.

Tabellino e pagelle

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 6; Dawidowicz 5,5, Gunter 5, Ceccherini 5 (dal 46’ Hien 6); Faraoni 6,5, Veloso 6,5 (dal 68’ Magnani 6), Hongla 6 (dall’86’ Sulemana s.v.), Depaoli 6; Tameze 5, Kallon 6 (dal 46’ Lasagna 5,5); Henry 5,5 (dal 78’ Djuric s.v.). All.: Bocchetti 6

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6 (dal 66’ Matic 7), Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6,5, Cristante 5,5 (dal 46’ El Shaarawy 7), Camara 7 (dall’83’ Shomurodov s.v.), Zalewski 6 (dal 57’ Volpato 8); Pellegrini 5,5; Zaniolo 7 (dal 57’ Belotti 5,5), Abraham 4,5. All.: Mourinho 7

Marcatori: 26’ Dawidowicz (V); 45’+2 Zaniolo (R), 88' Volpato (R), 92' El Shaarawy (R)

Ammoniti: Ceccherini (V), Hongla (V), Hien (V); Cristante (R)

Espulsi: Dawidowicz (V)

Arbitro: Sacchi

I top e flop giallorossi

Volpato 8: Decide la partita con un gran gol e poi trovando un passaggio illuminante per El Shaarawy.

Zaniolo 7: Un primo tempo di spessore per il 22 romanista che trova il gol del pareggio, fa impazzire Ceccherini ed è protagonista suo malgrado per l’espulsione di Dawidowicz.

Camara 7: Partita straordinaria del centrocampista africano. Corre, recupera e gioca una quantità infinita di palloni. È lui che recupera la sfera che porta al pareggio di Zaniolo.

Abraham 4,5: Serata no per l'inglese che fallisce tre clamorose occasioni da gol a tu per tu con Montipò.