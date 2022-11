Pellegrini e Zaniolo mandano la Roma ai sedicesimi di Europa League

La Roma batte per tre a uno il Ludogorets qualificandosi ai sedicesimi di Europa League. Dopo i primi 45 minuti da brividi, con i bulgari in vantaggio per uno a zero all'intervallo Mourinho ribalta la squadra con i cambi tutti indovinati facendo cambiare marcia alla squadra. I giallorossi infatti dopo un primo tempo in cui sono lenti e lunghi sul campo, con gli ingressi di Volpato e Zaniolo e la loro ferocia ribaltano gli avversari. Zaniolo prima si procura i due rigori realizzati da Pellegrini e poi confeziona il bel gol della sicurezza. Roma seconda alle spalle del Real Betis, Roma qualificata al turno successivo di Europa League.

Roma-Ludogorets, la cronaca

Pellegrini ci prova subito ma il destro del capitano giallorosso esce di poco a lato. Grande occasione per Ibanez su cross di El Shaarawy, ma il brasiliano colpisce sporco e il pallone termina alto da ottima posizione. Rick al 39esimo mette i brividi a Rui Patricio con un bel destro che esce di poco largo. Azione fotocopia poco di Cauly col pallone che soffia vicino al palo del portiere romanista. Al 41esimo incredibile box to box di Rick che termina la sua corsa con un destro clamoroso che si insacca all’angolino portando i bulgari in vantaggio. Ad inizio ripresa subito Roma pericolosa con un bel tiro al volo di El Shaarawy che trova la parata del portiere. Subito dopo ancora il Faraone ancora bene in azione personale e ancora una volta stoppato da un buon Padt. Al 55esimo Zaniolo si procura un rigore che Pellegrini realizza riportando il risultato sull’1 a 1. Al 63esimo Zaniolo si guadagna un altro calcio di rigore. Dal dischetto va sempre Pellegrini che non sbaglia e ribalta il risultato. Al 73esimo Zaniolo ci prova da posizione defilata ma il portiere in maniera goffa devia in corner. Sul ribaltamento di fronte è Rui Patricio coi piedi a salvare la Roma. All'85esimo grandissima azione di Zaniolo che taglia in due la difesa bulgara e segna il tre a uno esultando sotto la Curva Sud. Prima del recupero espulso Verdon per un brutto intervento a palla lontana su Ibanez.

Tabellino e pagelle

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Ibanez 6,5, Smalling 6,5, Vina 6,5; Karsdorp 5,5 (dal 46’ Cristante 6), Matic 6 (dal 61’ Zalewski 6,5), Camara 5 (dal 46’ Volpato 7, dal 80’ Bove s.v.)), Pellegrini 8, El Shaarawy 6,5; Belotti 4 (dal 46’ Zaniolo 8), Abraham 5. All.: Mourinho 7

Ludogorets (4-3-3): Padt 6; Wiltry 5,5 (dall'87' Delev s.v.), Verdon 4, Nedyalkov 5, Cicinho 5 (dall'87' Grupev s.v.); Cauly 6, Piotrowski 5,5, (dal 71’ Nonato 6) Pedrinho 5,5; Rick 7 (dal 71’ , Thiago 5,5 (dal 71’Tissera), Tekpetey 5,5 (dal 71’ Despodov). All.: Simundza 5,5

Marcatori: 56’, 65’ Pellegrini (R), 85' Zaniolo (R); 41’ Rick (L)

Ammoniti: Volpato (R), Zaniolo (R), Vina (R); Cicinho (L), Nedyalkov (L), Piotrowski (L)

Espulsi: Verdon (L)

Arbitro: Dabanovic (MNE)

I top e flop giallorossi

Pellegrini 8: Batte due rigore pesantissimi. Prima dei tiri dal dischetto era sempre il migliore in campo della Roma.

Zaniolo 8: Trascinatore il 22 giallorosso. Entra in campo e ribalta il Ludogorets guadagnandosi due calci di rigore e realizzando il 3 a 1. Beniamino dell'Olimpico.

Volpato 7: Non segna ma dà alla Roma la scossa necessaria per ribaltare il risultato.

Belotti 4: Prova altamente negativa del Gallo. L’ex Torino non indovina una giocata, uno stop. Giustamente sostituito all’intervallo.