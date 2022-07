Vis Artena, un ex Ravenna e un ex Cynthialbalonga sono i nuovi colpi in attacco

Colpo di mercato per la Vis Artena, che chiude nello stesso giorno l'ex Vibonese, Ravenna, Barletta, Lucchese, Real Giulianova Jonis Khoris e l'ex Cynthialbalonga Christian Talone. Khoris si è presentato così sulla pagina ufficiale dell'Artena “Le conoscenze con il direttore Di Santo e mister Maurizi sono state decisive affinché accettassi questa proposta. Appena c’è stata la possibilità di iniziare una trattativa la mia priorità è sempre rimasta la Vis Artena. Il mister mi voleva con lui già a Treviso in Serie C, mentre con il direttore Di Santo ci siamo incrociati da avversari quando ha vinto il campionato a Messina. Oggi ho conosciuto il patron e mi ha fatto un’ottima impressione, è molto simpatico e alla mano. Come obiettivo personale mi auguro di segnare tra i 15 e i 20 gol, ma soprattutto che essi siano d’aiuto alla squadra per raccogliere più punti possibili. Ad oggi è prematuro stilare un obiettivo di gruppo, non dobbiamo fare proclami ma lavorare a testa bassa per un percorso comunque importante”.L'altro colpo di giornata è Christian Talone, che si presenta così ai microfoni del club: “Sono molto felice di essere rimasto qui. Ringrazio i patron Di Cori e Spinelli, il presidente Rosario, i direttori Calabrese e Di Santo e mister Maurizi per l’opportunità. La società sta formando un gruppo molto competitivo, perciò ci sarà da sudare per guadagnarsi spazio. Da parte mia sono pronto a mettermi in gioco”.