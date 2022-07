Vis Artena, confermato il DG Calabrese

Continuano le conferme nella Vis Artena, che per il quinto anno di fila conferma il DG Cristian Calabrese nel suo ruolo per la stagione 2022-2023. "Ringrazio la nuova società nelle figure di Sergio Di Cori e Giuseppe Spinelli per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Per me sarà la quinta stagione con la Vis e sono felicissimo di proseguire il percorso iniziato per migliorarlo sempre di più. Avrò la fortuna di lavorare ancora con uno staff di grandi professionisti, metterò a disposizione della società tutto il mio entusiasmo e le motivazioni per orizzonti sempre maggiori".