Vis Artena, colpo in difesa ex Lazio

E’ il terzo colpo ufficiale della “nuova” Vis Artena, e che colpo! La società ha concluso un’operazione deluxe mettendo nero su bianco con un calciatore che avrà tanto da dare a tutto l’ambiente in termini di esperienza e professionalità, oltre che ovviamente per le enormi doti tecniche di cui dispone. Stiamo parlando di Lorenzo Filippini, difensore classe 1995 che, dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Lazio, ha maturato esperienze importanti in Serie B con Bari, Pro Vercelli, Cesena, Virtus Entella, ed in C con le maglie di Pisa, Cavese, Gubbio e Triestina. L’ultima in D con il Tritium. Un giocatore di categoria superiore che fa aumentare anche l’entusiasmo in casa Vis. Ecco le sue prime parole: “Per fortuna ho fatto tanti anni di professionismo ma ora sono contento di aver firmato per la Vis Artena. Conoscevo già il mister avendo ovviamente anche lui trascorsi importanti in Serie C e questo è stato un fattore molto importante come lo è stato il patron Spinelli e il patron Di Cori, ma anche i direttori Di Santo e Calabrese che ho avuto il piacere di conoscere ieri e che mi hanno fatto subito un’ottima impressione. Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura e mi auguro che faremo un buon campionato, senza proclami ma impegnandoci per fare il meglio possibile. A livello personale spero sia un’annata molto redditizia. Lo sforzo della società è stato importante, mi auguro di portare la mia esperienza ad un gruppo di ragazzi ed aiutarli nel migliore dei modi sia in campo che fuori”.

[comunicato stampa Vis Artena]