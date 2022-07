Vis Artena, un ex Lazio è il nuovo rinforzo dal calciomercato

Passa dalla Lazio under18 alla Vis Artena Matteo Nannini, che lascia la squadra laziale per sposare il progetto della Vis Artena. L'esterno sinistro classe 2004 ha già rilasciato le sue prime parole da calciatore dell'Artena alla pagina del club. "Sono molto contento di aver firmato per la Vis Artena. Ringrazio i patron Di Cori e Spinelli, il presidente Rosario, i direttori Calabrese e Di Santo e mister Maurizi. La voglia di iniziare è tanta, così come la voglia di dimostrare quanto valgo a me stesso e agli altri. Qui posso crescere molto".