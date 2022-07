Vis Artena, in arrivo un colpo ex Roma

Continua la campagna acquisti della Vis Artena, che chiude il colpo importante Lorenzo Vasco, centrocampista classe 1997 in arrivo dall'Ostiamare. Vasco ha militato nella primavera della Roma ed ha una lunga militanza tra C e D con le maglie di Sudtirol, Aprilia e Ostiamare. Il nuovo giocatore dell'Artena si è presentato così ai microfoni del club. “Sono contentissimo di entrare a far parte di questa società. Appena arrivato ho trovato due proprietari carichi e ambiziosi come Sergio Di Cori e Giuseppe Spinelli che ringrazio, così come mister Maurizi e il direttore Di Santo per avermi voluto fortemente e avermi dato la loro fiducia. L'obiettivo è fare un campionato importante sotto tutti i punti di vista e a i tifosi posso dire che darò sempre il massimo per la maglia della Vis Artena e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Forza vis!”. Alla corte della Vis arriva dunque un centrocampista completo in grado di impostare, di filtrare e anche e soprattutto di segnare. Il primo colpo firmato Dicori-Spinelli è un colpo da 90!”.