Vis Artena, ufficiale il ritorno di Origlia

Un nuovo acquisto o per meglio dire un ritorno per la Vis Artena, che si assicura le prestazioni di Gioele Origlia, ex Picerno e Casertana e pronto da subito a contribuire per la sua nuova-vecchia squadra. “Torno dove per me è iniziato tutto. La mia prima esperienza qui alla Vis mi diede il pass per il calcio professionistico, perciò ritrovo casa. Sono davvero molto felice di aver raggiunto l’accordo, non vedo l’ora di rimettermi in gioco dopo l’infortunio. Adesso sto bene sia fisicamente che mentalmente, sono a completa disposizione del mister e della squadra”. Il commento di Origlia va anche sulla rosa in generale. “Conosco già giocatori come Pompei o Contucci, e altri che ho incontrato da avversari. Il gruppo mi ha fatto subito un’ottima impressione, sono stato accolto bene da tutti. Riguardo il mio ruolo, nasco come esterno sinistro ma posso giocare senza problemi anche a destra, come mezz’ala o come seconda punta. So adattarmi, sono pronto a mettermi in gioco dove sarà necessario”.