Capodaglio decide il match, Vis Artena corsara contro l'Aprilia

Serve un gol "olimpico" di Paolo Capodaglio per decidere la sfida tra Vis Artena ed Aprilia, con i padroni di casa che grazie al gol del centrocampista al trentesimo del primo tempo trovano tre punti cruciali per il suo campionato.Non pochi i rimpianti per l'Aprilia, che durante il match ha avuto tante occasioni nei piedi di Falasco e Bernardini di poter sbloccare il risultato ma non è mai riuscita a tradurre il possesso palla in occasioni concrete verso la porta difesa da Manni. Sale così a sei punti il vantaggio della Vis Artena sulla zona playout, con l'ultimo posto occupato dal Gladiator.

VIS ARTENA – APRILIA 1-0

VIS ARTENA Manni, Capodaglio, Sfanó, Magliocchetti, Mastropietro, Odianose (27’st Taviani), Maini, Contucci, Carbone, Sordilli (40’ Catapano), Lucchese PANCHINA Chingari, Talone, Taviani, Vittucci, Saliani, Di Vico, Negro, Raffin, Catapano ALLENATORE Perrotti

APRILIA Zappala, Rosania, Succi, Pollace, Falasca, Bernardini, Pezone, Milani (41’pt Jambè), Wilson (15’st Ceka), Corelli, Vasco PANCHINA Salvati, De Crescenzo, Njambe, Ceka, Santarelli, Mbaye, Delli Colli, Proia, Talamonti ALLENATORE Galluzzo

MARCATORI Capodaglio 30’pt

ARBITRO Mozzo di Padova

ASSISTENTI Moretti di San Benedetto del Tronto e Piccinini di Ancona

NOTE Ammoniti Wilson, Magliocchetti, Sordilli Angoli 1-3 Rec. 2’pt -3’st