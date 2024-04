Primavera 1, i risultati della 30ma giornata: la Roma dilaga, la Lazio si blocca

Giornata agrodolce per Roma e Lazio in Primavera 1, con la Roma che vince agevolmente con il Sassuolo mentre la Lazio si ferma con la penultima Monza.

La Lazio si ferma a Monza

Si salva nel finale la Lazio, che a Monza incappa in un pareggio che complica la rincorsa ai cugini della Roma. Il Monza ha iniziato forte, prendendo il comando del gioco e creando diverse occasioni da gol, culminate al 21' nel vantaggio di Tommaso Marras, bravo ad infilarsi nella difesa laziale e battere Magro. Sempre il portiere della Lazio si rende protagonista nel secondo tempo, salvando proprio dai piedi di Marras il 2-0 e suonando la carica della Lazio, che alza i giri del motore. L'offensiva laziale culmina all'88' con D'Agostini, che raccoglie un cross di Sanà Fernandes e sfrutta la sua solitudine in area per insaccare di testa il gol del pareggio. Nel finale c'è spazio per un'altra grossa occasione laziale, che al 90' sfiora il clamoroso gol del vantaggio con Cappelli, ma l'arbitro fischia e convalida un punto per entrambe, tra i rimpianti.

Pagano domina il Sassuolo

Sorride la Roma Primavera, che continua la sua forma strepitosa strapazzando il Sassuolo per 4-0 nella sfida di Primavera 1. I giovani giallorossi hanno dominato il campo con Pagano, autore di una grande doppietta, che ha contribuito in modo significativo al successo della squadra capitolina. Dopo già mezz'ora la sfida era già inclinata in maniera pesante verso la Roma, prima con Keramitsis dopo 3 minuti sugli sviluppi di un cross di Pagano e poi con Pisilli al 17', bravo a sfruttare il cross di Oliveras per il più comodo dei tap-in. Il 3-0 è una firma d'autore di uno scatenato Pagano, che chiude il match con un bel tiro da fuori, replicando al 71' per il definitivo 4-0 con uno splendido tiro d'esterno che lascia sul posto Theiner. Tre punti per la Roma che sanno di playoff assicurati, e tre di vantaggio sui "cugini" biancocelesti al terzo posto.