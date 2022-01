Rinviata Vis Artena - Carbonia, le motivazioni

Il rientro alla normalità in Serie D si complica nel girone G, con l'ennesima partita rinviata a causa del COVID e che questa volta riguarda Vis Artena - Carbonia. Come comunicato dalla società laziale "Slitta il ritorno in campo della nostra prima squadra. In seguito alla richiesta della società sarda, il Dipartimento Interregionale ha rinviato ulteriormente a data da destinarsi la partita di domani valida per la 15ª giornata di campionato.".