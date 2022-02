Vis Artena, le parole di Paolacci "Il gruppo è unito e lo sarà fino alla fine"

La sconfitta con l'Arzachena nel recupero dell'undicesima giornata del girone G di Serie D ha lasciato i suoi strascichi dentro la Vis Artena, che tramite le parole del suo capitano Marco Paolacci prova a prendere quanto di positivo e a ripartire in vista dei prossimi impegni. “C’è tanto rammarico per la sconfitta soprattutto per come è maturata, sicuramente non avremmo meritato di perdere. Abbiamo approcciato la partita nel modo giusto, con la concentrazione necessaria e siamo andati in vantaggio. Loro quasi a fine primo tempo hanno pareggiato con una punizione sul primo tiro in porta e poco dopo hanno raddoppiato su un rimpallo. Non ci siamo però demoralizzati e nel secondo tempo abbiamo provato a riprenderla creando diverse occasioni. Un gol sbagliato, un tiro salvato sulla linea e soprattutto un rigore fallito. Il risultato è bugiardo. Adesso bisogna ripartire, il calendario è fitto, ci sono tante gare ravvicinate. Sappiamo che dobbiamo dare il massimo ma sono sicuro che ne usciremo da squadra, da gruppo vero come sempre. Siamo uniti, compatti e lo saremo fino alla fine, andremo avanti con tanta umiltà e voglia di sacrificarci per il compagno. La Vis uscirà dal campo a testa alta sempre, questo è sicuro. Poi si tireranno le somme”.