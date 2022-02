Vis Artena, ufficiale l'acquisto di Saliani

Arriva dal Velletri il nuovo acquisto della Vis Artena, che con Daniele Saliani mette a segno un colpo di prospettiva assicurandosi le prestazioni dell'attaccante classe 2003 con un passato nelle giovanili della Lazio. "Sono stato colpito dal progetto che ha questa grande società. Per me essere approdato alla Vis Artena rappresenta una chance che non potevo farmi sfuggire, è un'occasione davvero importante per la mia crescita umana e calcistica. Ho avuto già modo di conoscere il mister e il prof, entrambi mi hanno fatto un'ottima impressione come tutto il club. Domani conoscerò anche i nuovi compagni di squadra, non vedo l'ora di mettermi in gioco in questa nuova dimensione. Il mio obiettivo è quello di tornare un giorno nei professionisti, per cui considerò questa opportunità un ottimo trampolino di lancio. Cercherò di dare il massimo".