La Vis Artena batte il Trastevere ai rigori e vola ai sedicesimi di Coppa Italia Serie D

Gol e spettacolo nella rimonta della Vis Artena che la spedisce al prossimo turno di Coppa Italia Serie D, e tanti rimpianti per il Trastevere, autore di un'ottima prova ma troppo fragile nel secondo tempo. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa con Bay, servito ottimamente da Lapenna e che manda il Trastevere in vantaggio al riposo. Al rientro in campo è tutta un'altra Artena, che dopo un solo minuto trova il pareggio con Odianose, più svelto di tutti a segnare da calcio d'angolo. Il Trastevere però si ricompatta e ribalta la partita al 20', sempre su un corner la palla sbatte addosso ad Aglietti che deposita in rete uno sfortunato autogol. Non si perde d'animo la Vis Artena, che si rifà sotto nei minuti finali e trova il rigore del pareggio, tocco di mano di Lo Porto poi espulso e rigore segnato freddamente da Taviani, che manda le due squadre ai rigori. Nella lotteria finale la Vis Artena è più precisa, e gli errori dal dischetto di Agresti e Crescenzo per il Trastevere mandano la Vis Artena ai sedicesimi di finale.

TRASTEVERE – VIS ARTENA 5-6 (dcr)

TRASTEVERE D'Alessandro, Ilari, Barba, Di Rauso, Agresti, Lo Porto, Squerzanti (35’st Cervoni), Calderoni (14’st Crescenzo), Bay (30’st Monni), Lapenna (36’st Cucci), Chimenti (21’st Sannipoli) PANCHINA Semprini, Giordani, Del Moro, Cats ALLENATORE Mazza

VI ARTENA Chingari, Pompei, Magliocchetti, Capotosti (20’st Carbone), Odianose, Vittucci (1’st Taviani), Contucci, D'Agostino (36’st Maini), Aglietti (36’st Maugeri), Catapano, Lucchese PANCHINA Manni, Capodaglio, Sfanò, Jukic, Halili ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Bay 35’pt (T), Odianose 1’st (V), Aglietti aut. 20’st (T), Taviani rig. 41’st (V)

ARBITRO Moretti di Firenze

ASSISTENTI Pignatelli di Viareggio, Mantella di Livorno

NOTE Sequenza rigori Monni (T) gol, Taviani (V) gol, Sannipoli (T) gol, Pompei (V) gol, Cervoni (T) gol, Lucchese (V) gol, Agresti (T) alto, Maugeri (V) gol, Crescenzo (T) parato Espulso al 39’st Lo Porto (T) Ammoniti Di Rauso Angoli 4-5 Rec. 2’pt - 4’st