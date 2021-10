La Vis Artena rimonta l'Insieme Formia in trasferta e trova la terza vittoria consecutiva

Continua il momento positivo della Vis Artena, che in trasferta contro l'Insieme Formia trova la terza vittoria consecutiva. Succede tutto nel secondo tempo, dopo una prima frazione in cui la Vis aveva avuto l'opportunità di segnare con Zizzania e Carbone. Ad aprire le marcature è Pirolozzi, che al 57' sugli sviluppi di una mischia trova il vantaggio per i padroni di casa. La reazione della Vis è potente e arriva tutta nel finale di partita. Aiutati dall'espulsione di Camilli per un fallo a palla lontana l'Artena ci crede, e al 36' trova il rigore per fallo su Odianose. Taviani è freddo dal dischetto e pareggia i conti. Gli ospiti ora sono sempre più padroni della partita e tre minuti dopo trovano il gol vittoria con Jukic, che di testa regala la vittoria all'Artena e una posizione più tranquilla nella metà della classifica.

INSIEME FORMIA - VIS ARTENA 1-2

INSIEME FORMIA Zizzania, Padovano (43'st Pelypenko), Gentile, Di Vito (26'st Zonfrilli), Pastore, Pirolozzi, Bozzaotre, Gargiulo, Camilli, Baglione (36'st Ricciardi), Durazzo (26'st Tramonto) PANCHINA Mancino, D'Oriano, Ioio, Mincione, Petronzio ALLENATORE Starita

VIS ARTENA Manni, Maugeri, Capodaglio, Sfanò, Paolacci, Magliocchetti, Taviani (46'st Contucci), Odianose (41'st Pompei), Maini (46'st D'Agostino), Carbone, Lucchese (22'st Jukic) PANCHINA Chingari, Vittucci, Aglietti, De Angelis, Catapano ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Pirolozzi 12'st (I), Taviani rig. 36'st (V), Jukic 39'st (V)

ARBITRO Russo M. di Torre Annunziata

ASSISTENTI Russo D. di Torre Annunziata, Vitale di Salerno

NOTE Espulso Camilli (I) Ammoniti Pastore, Pirolozzi, Bozzaotre, Maini, Taviani