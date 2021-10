Trastevere, le parole di capitan Massimo "La prestazione c'è stata"

Prova a fare il punto il capitano del Trastevere Emiliano Massimo dopo la sconfitta in trasferta contro la Recanatese. "E stata una partita equilibrata, forse i nostri avversari hanno avuto qualche occasione in piu e ai punti hanno meritato la vittoria, pero noi abbiamo dimostrato di esserci e questo tipo di atteggiamento mi fa ben sperare per il futuro. Non credo ci sia un problema trasferte, abbiamo affrontato due squadre molto forti come Recanatese e Pineto, in entrambi i casi la prestazione c'e stata". Non c'è un vero padrone per ora nel girone F. "Per quello che ho visto fin ora, e proprio cosi. Gli equilibri vengono spostati dai singoli episodi o dalle giocate dei singoli, ma nel complesso non ci sono squadre semplici da affrontare e anche domenica scorsa, col Montegiorgio, siamo stati bravi noi a rendere semplice una partita che semplice non lo era".

Chiusura con un pensiero per la partita di domenica, contro l'Aurora Alto Casertano, ultimo in classifica ma comunque non da sottovalutare. "Hanno appena cambiato allenatore, conosco Campana avendolo affrontato spesso nel girone H e so che trasmette tanto agonismo alle sue squadre. Ora stanno facendo un po' di fatica ma questo vuol dire poco perche ogni partita fa storia a parte. Noi abbiamo avuto qualche problema a livello numerico, pero chi ha giocato si e sempre fatto trovare pronto. Ovviamente sarebbe meglio avere tutti a disposizione, altrimenti alla lunga si puo perdere un po' di brillantezza".