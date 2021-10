Vis Artena, le parole del presidente Bucci "Stiamo crescendo in tutti i settori"

L'arrivo del nuovo pullman ufficiale brandizzato Vis Artena è l'occasione per il presidente della squadra laziale Alfredo Bucci per fare il punto sulla situazione della sua squadra. La Vis Artena ha riscattato una partenza difficile nel girone G di Serie D con due vittorie consecutive e ora è all'undicesimo posto in classifica, fuori dalla zona calda. “Partendo dalla prima squadra, siamo soddisfatti. La partenza è stata sfortunata ma adesso stiamo recuperando. L'obiettivo è quello di confermare quanto fatto lo scorso anno. Il girone è molto competitivo e con squadre come Giugliano, Torres, Ostiamare e Cynthialbalonga non sarà semplice. Comunque ci proveremo e la rosa verrà rinforzata ulteriormente, soprattutto nelle caselle Under. Passando invece al settore giovanile, abbiamo iniziato adesso e tanti bilanci ancora non possiamo farli. C'è però molto entusiasmo per le due categorie Regionali e per l'adesione di numerosi ragazzi nuovi in tutti i gruppi. Ma il fiore all'occhiello è senz'altro la Scuola Calcio. Rispetto allo scorso anno abbiamo incrementato notevolmente le iscrizioni e stiamo lavorando benissimo con i nostri istruttori e con la società per crescere sempre di più. Adesso avremo anche il pullman personalizzato. Un vanto per il club e simbolo che ci contraddistingue ancora di più in tutta Italia. L'unico neo, se così posso definirlo, è ancora legato alle strutture. Al momento le cose stanno andando bene in tutti i settori e la gente è tornata finalmente a sostenerci. La ciliegina sulla torta sarebbe perciò quella di compiere quel passo in più per definire una volta per tutte anche la questione tribune. Sarebbe un altro passo fondamentale per la crescita della Vis Artena”.