La Vis Artena cala il poker contro la Cynthialbalonga

Grande vittoria della Vis Artena, che regala una gioia ai suoi tifosi in casa con un secco poker sulla Cynthialbalonga, che continua nel suo inizio di stagione negativo. L'inizio di partita non è stato per i migliori però per l'Artena, che al 26' subisce il gol di Alessandro, freddo davanti al portiere a raccogliere l'assist di Barbarossa dopo una palla persa da Sfanò. La reazione della Vis Artena è immediata, con Lucchese che sei minuti dopo trova il pari agganciando una deviazione su tiro di Carbone. Il pari dà la scossa definitiva all'Artena, che da quel momento non si guarderà più indietro.

Ad aprire le danze è Sfanò, che nemmeno lascia passare un minuto al rientro in campo per infilare la porta difesa da Santilli. Con gli ospiti tutti in avanti è il turno di Paolacci al 25' di chiudere definitivamente il match con un bel colpo di testa da calcio d'angolo. Il punto esclamativo sulla partita arriva un minuto prima della fine dei regolamentari, con Odianose che sigla il quarto gol sugli sviluppi di un calcio di punizione. La Vis Artena si rimette quindi in corsa per un posto playoff, con la Cynthia che resta in zona retrocessione con solo quattro punti.

VIS ARTENA - CYNTHIALBALONGA 4-1

VIS ARTENA Manni, Maugeri (46’st Catapano), Pompei A., Capodaglio, Sfanò, Paolacci, Jukic (40’st Odianose), Taviani (16’st Magliocchetti), Maini, Carbone (38’st D’Agostino G.), Lucchese PANCHINA Chingari, Vittucci, Contucci, Negro, Aglietti ALLENATORE Perrotti

CYNTHIALBALONGA Santilli, Angelilli, Pompei F., Di Emma (22’st Nanni), Manzo, Santoni, Barbarossa (22’st Colacicchi), Luciani (28’st Sevieri), Roberti, D’Agostino S., Alessandro PANCHINA Bracconi, Allegra, Do Cairano, Esposito, Franzellitti, Franco ALLENATORE Tiozzo

MARCATORI Alessandro 26’pt (C)., Lucchese 32’pt (V), Sfanò 1’st (V), Paolacci 25’st (V), Odianose 44’st (V)

ARBITRO Leotta di Acireale

ASSISTENTI Brizzi di Aprilia, Fabrizi di Frosinone

NOTE Ammoniti Paolacci, Maini, Pompei A., Colacicchi, Magliocchetti Angoli 2-5 Rec. 1’pt - 6’st