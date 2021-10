UniPomezia, ufficiale una dimissione nello staff

Piove sul bagnato nell'UniPomezia. Oltre la difficile situazione di classifica, che per ora vede la squadra laziale in fondo al girone E di Serie D, ora si è aggiunta un'altra notizia sicuramente non positiva. Tramite un comunicato sulla propria pagina ufficiale la squadra ha annunciato le dimissioni dell'allenatore in seconda Gianni D'Alessio. "L'Unipomezia comunica che l'allenatore in seconda della prima squadra, Gianni D'Alessio, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico. A determinare la decisione del tecnico motivazioni di natura strettamente personale, che hanno reso impossibile il prosieguo del rapporto di collaborazione. Il Presidente Valter Valle e tutta la dirigenza ringraziano mister D'Alessio per il grande lavoro svolto in questi mesi, che scrivono di diritto il suo nome nella storia del club, grazie al campionato vinto nella scorsa stagione e alla conseguente promozione in Serie D. A D'Alessio si augurano le migliori fortune in ambito professionale e umano.".