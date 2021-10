UniPomezia, Valle parla al rientro "Le sensazioni sono positive, sono a disposizione"

Non naviga nelle migliori acque il campionato dell'UniPomezia, per ora fanalino di coda del girone E di Serie D, ma un rinforzo è in arrivo e in questo caso si tratta di un ritorno. Il giocatore è Federico Valle, che dopo un mese di stop è pronto a portare il suo contributo per provare a smuovere la classifica della squadra pometina. “Finalmente sono tornato in gruppo e, dopo un mese, sarò di nuovo a disposizione del mister. Le sensazioni sono positive, piano piano stiamo rientrando tutti ed è sicuramente un aspetto importante perchè dalle amichevoli precampionato la squadra non è mai stata al completo”.

Valle prova quindi a commentare il momento della squadra, in vista della sfida di domenica contro il Tiferno Lerchi. “In questo girone ci sono tutte squadre attrezzate e perciò non mi aspetto certo una partita semplice. Sono sicuro però che riusciremo a ripetere l'ottima prova fornita contro la Pro Livorno, ho visto la partita e i ragazzi hanno giocato davvero bene. Non meritavamo di essere beffati all'ultimo secondo ma episodi del genere fanno parte del calcio, dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e poi sono certo che i risultati cominceranno a girare anche dalla nostra parte”.