UniPomezia, parla Ramceski "Sono certo che la vittoria arriverà"

L'UniPomezia ha trovato il suo primo punto in campionato contro la Pro Livorno ma resta comunque l'amarezza per il vantaggio sprecato di 2-0. A parlare dopo la sconfitta è l'esperto centrocampista Armin Ramceski, che nonostante tutto la vede in maniera positiva. “Abbiamo giocato una gran partita, meritavamo i tre punti e il fatto che ci siano sfuggiti proprio all'ultimo è stato davvero un peccato. Dispiace anche perchè nel corso della partita sono anche andato vicino a segnare il 2-0 che avrebbe chiuso la partita ma purtroppo in quell'occasione la fortuna non è stata dalla nostra. Resta dunque l'amaro in bocca per come è andata ma siamo comunque forti della grande prestazione a cui abbiamo dato vita”. Per Ramceski l'UniPomezia è sulla strada giusta per tornare a vincere. “Dalla sfida contro la Pro Livorno sono arrivate indicazioni importanti. La squadra è in crescita e sicuramente continuando a lavorare come stiamo facendo miglioreremo ancora. Dobbiamo continuare a dare il massimo, ogni giorno, e sono certo che verremo ripagati dei tanti sforzi che stiamo facendo”.