UniPomezia, confermata la fiducia della società al DG Marco Ridolfi

Nuovo comunicato in casa UniPomezia. La società di Serie D girone E ha rinnovato la fiducia al DG Marco Ridolfi nonostante le voci di divorzio arrivate negli ultimi giorni. Di seguito il comunicato rilasciato sui canali social del club pometino. "L'Unipomezia e il Direttore Generale Marco Ridolfi continueranno insieme il loro cammino. Dopo che nelle scorse settimane si era diffusa la notizia della separazione tra il dirigente e il club, è stato risolutivo l'intervento del Presidente Valter Valle, che ha deciso di non accettare le dimissioni del DG, con la ferma volontà di dar seguito alla fruttuosa collaborazione iniziata la scorsa stagione. Il confronto con il patron, che era già stato determinante per il suo arrivo in rossoblù, ha di fatto chiarito ogni aspetto necessario per il prosieguo del rapporto, con l'obiettivo di permettere alla società di continuare a crescere, non solo per quel che concerne la prima squadra ma per lo sviluppo di tutto il Settore Giovanile e della Scuola Calcio. Ridolfi da anni ormai rappresenta un punto di riferimento del movimento regionale al quale il numero uno dell'Unipomezia non ha voluto assolutamente rinunciare, ancor di più in un momento storico del tutto particolare, con l'emergenza sanitaria che ha costretto i giovani a vivere due stagioni a dir poco travagliate. Nella visione progettuale dell'Unipomezia si ritiene fondamentale strutturare un percorso solido per gli adolescenti della città, sia per l'aspetto educativo che per quello prettamente sportivo, finalizzato alla formazione di giocatori del territorio da poter inserire nella prima squadra."