Il Trastevere annichilisce il Montegiorgio e torna in vetta

Torna alla vittoria il Trastevere, che supera in maniera netta il Montegiorgio e riscatta la sconfitta di domenica scorsa contro il Pineto. Il pronostico diceva Trastevere per via della pessima situazione di classifica del Montegiorgio, ancora fermo a zero vittorie, e grande Trastevere è stato. La squadra di Mazza ha condotto dall'inizio alla fine, con il vantaggio arrivato al 21' del primo tempo grazie a Monni e Crescenzo, con il secondo bravo a depositare in rete l'assist del primo. Il Trastevere corre anche un brivido al 27', con il gol annullato a Spagna per fuorigioco. Sarà l'unica occasione per pareggiarla. Al rientro dagli spogliatoi il Montegiorgio commette un brutto errore in impostazione che genera il 2-0 di Proia. A quattro minuti dalla fine arriva il colpo del KO firmato da Squerzanti, che regala i tre punti al Trastevere di nuovo capolista nel girone F insieme al Fiuggi.

TRASTEVERE-MONTEGIORGIO 3-0

MARCATORI: 21'pt Crescenzo, 8'st Proia, 41'st Squerzanti

TRASTEVERE (4-3-3): Semprini; Cervoni (39'st Ilari), Giordani, Tarantino, Laurenzi; Proia (24'st Lapenna), Massimo, Sannipoli (42'st Madeddu); Crescenzo, Monni (42'st Santilli), Corsetti (32'st Squerzanti). A disp. Foschini, Agresti, Calderoni, Valentini. All. Mazza

MONTEGIORGIO (4-3-1-2): Gagliardini; Diouane, Perini, De Meio, Donzelli (27'st Montanaro); Zancocchia (16'st Santoro), Omiccioli, Ruçi (27'st Rigen); Albanesi (37'st Palladini); Perpepaj, Spagna. A disp. Forconesi, Puca, Murati, Ballardini, Amici. All. Mengo

ARBITRO: Peletti di Crema

ASSISTENTI: Lauri di Gubbio - Di Dio di Caltanissetta

NOTE - Ammoniti: Sannipoli, Monni, Diouane, Albanesi, Cervoni, Perini. Angoli: 6-8. Recupero: 4'st