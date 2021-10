Trastevere, le parole di Mazza "Ripartiremo ancora più forti"

Non perde la fiducia l'allenatore del Trastevere Mazza, dopo la sconfitta in trasferta per 2-1 contro la Recanatese, e ai microfoni ufficiali del club ha provato ad analizzare la prestazione. "Abbiamo avuto le nostre occasioni ma non siamo stati all'altezza delle ultime partite, commettendo qualche errore tecnico e qualche disattenzione in fase di non possesso di troppo. Va anche detto che di fronte avevamo una signora squadra, che ha individualita di assoluto livello per questa categoria. Abbiamo capito che in questo campionato tutte le squadre sono attrezzate e ogni partita nasconde delle insidie, per questo domenica dovremo ripartire ancora piu forti e avremo motivazioni supplementari perche c'e da riscattare questa sconfitta".