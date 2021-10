Il Trastevere cede alla Recanatese e perde il primato

Non riesce la seconda vittoria consecutiva al Trastevere, sconfitto nella trasferta marchigiana dalla Recanatese, che approfitta dell'occasione per togliere il primato ai romani e superarli in classifica. L'inizio migliore ce l'hanno avuto gli ospiti, che vanno vicini per due volte al vantaggio nel primo tempo con il solito Monni. Più emozioni nella ripresa, con la Recanatese che trova il vantaggio dopo solo otto minuti dal ritorno in campo con Minella, bravo ad approfittare del cross del capitano dei padroni di casa Sbaffo.

La reazione del Trastevere è puntuale, e dopo solo quattro minuti gli ospiti trovano il pareggio con Crescenzo con un gran tiro dal limite. Non si scompongono i padroni di casa, che prima sfiorano il vantaggio con il palo di Minella al 68' e poi trovano il gol che vale i tre punti al 72' con Giampaolo, preciso e puntuale sottoporta. I giallorossi centrano così il quinto risultato utile consecutivo e si portano al secondo posto in classifica, in coabitazione col Pineto. Il Trastevere scivola al quarto posto e domenica prossima ospiterà il fanalino di coda Aurora Alto Casertano.

RECANATESE-TRASTEVERE 2-1

MARCATORI: 8'st Minella (R), 12'st Crescenzo (T), 27'st Giampaolo (R)

RECANATESE: Urbietis, Somma, Quacquarelli, Gomez (20'st Grieco), Pacciardi, Ferrante (20'st Marafini), Minicucci (1'st Giampaolo), Raparo, Minella (27'st Defendi), Sbaffo, Senigagliesi (41'st Sopranzetti). A disp. Amadio, Ascani, Alessandretti, Guercio. All. Pagliari

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi, Massimo (39'st Squerzanti), Tarantino, Giordani, Sannipoli, Crescenzo, Monni, Corsetti (31'st Milani), Proia (17'st Lapenna). A disp. Foschini, Ilari, Lo Porto, Agresti, Calderoni, Madeddu. All. Mazza

ARBITRO: Borriello di Arezzo

ASSISTENTI: Rinaldi di Pisa - Pacheco di Firenze

NOTE - Ammoniti: Raparo, Grieco, Tarantino, Corsetti, Laurenzi, Lapenna, Sannipoli. Angoli: 1-3. Recupero: 1'pt, 4'st