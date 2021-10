Il Trastevere annuncia l'acquisto di un nuovo attaccante

Il mercato del Trastevere continua anche a stagione iniziata. Anche per consolare le ferite della sconfitta con il Pineto è stato annunciato oggi dalla società romana l'acquisto di un nuovo attaccante che sarà da subito disponibile per mister Mazza. Il nome è quello di Giordano Fioretti, punta classe 1985 che ha disputato la scorsa stagione tra il Rieti (8 gol in 13 presenze) e proprio il Pineto giustiziere del Trastevere domenica, anche se nell'ultima squadra non è praticamente mai sceso in campo per infortunio. Fioretti ha una lunghissima esperienza nelle serie minori italiane, maturata con le maglie di Figline Valdarno, Gavorrano, Catanzaro, Spal, Maceratese, Sambenedettese e Fano. Nel dicembre del 2019 il ritorno in Serie D al Latina e i successivi passaggi a Giulianova e Matelica. Fioretti porta in dote le sue 381 presenze tra D, Eccellenza e Serie C, utilissime per un Trastevere che vuole sognare sempre più in grande.