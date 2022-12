Lukic, Kumbulla e non solo: Roma-Torino asse caldo di mercato

La Roma è impegnata in più fronti. Da una parte Mou sta lavorando per rimettere in piedi la squadra nel ritiro in Portogallo dove è stata sconfitta nell'amichevole contro il Cadice per tre a zero, con nervi tesi. Dall'altra Tiago Pinto sul mercato sta studiando le prossime mosse. Intanto si apre una finestra di dialogo col Torino per un intreccio di mercato che vede coinvolti diversi giocatori.

Lukic-Kumbulla

Frattesi del Sassuolo è il numero uno per il centrocampo richiesto da Mou. Le difficoltà per arrivare al centrocampista sono note per questo la Roma guarda in casa Torino dove Lukic ('96) è più di un'occasione. Il calciatore è in rotta con i granata ed in scadenza nel 2024 e non c'è aria di rinnovo. Il serbo andrebbe di corsa a Trigoria e Cairo è pronto a lasciarlo partire per 15 milioni di euro. Cifra alta che Tiago Pinto vuole abbassare inserendo un giocatore nella trattativa: Kumbulla. Il difensore ha una valutazione simile al serbo e piace tantissimo a Juric che lo ha allenato a Verona. A Roma non trova spazio, a Torino tornerebbe a giocare da titolare.

Shomurodov alternativa

La Roma nel suo mazzo ha più di una carta da giocare per arrivare a Lukic. L'altro asso di Mou si chiama Shomurodov ('95). L'uzbeko è ai margini della squadra giallorossa e ha tantissimo mercato in Italia e fra le squadre a lui interessate c'è proprio il Torino. Tiago Pinto lascerebbe partire l'ex Genoa per 10 milioni di euro circa, con un trasferimento a titolo definitivo o al massimo con un prestito con obbligo di riscatto. Cairo punta al diritto.

Singo-Karsdorp

Su un altro binario, indipendente dalla trattiva per Lukic, si giocherà la partita Karsdorp-Singo. L'olandese (classe 1995) è in cerca di una nuova squadra e diversi club hanno chiesto informazioni. La Roma lo lascia partire solo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. La squadra più interessate al momento è il Fulham. Il Torino ha mostrato interesse per l'olandese, ma anche per lui Cairo si muoverebbe soltanto con la formula del prestito. Per provare a venirsi incontro e risolvere la questione Karsdorp Tiago Pinto attenziona Singo (2000). L'esterno africano è un titolare di Juric ed è in scadenza nel 2024 con i piemontesi. A Mourinho piace. Tiago Pinto proverà a gettare le basi per quest'operazione.