Obiettivo Frattesi: le strategie della Roma

La Roma continua a lavorare alla pista Davide Frattesi. Il centrocampista vuole vestire la maglia giallorossa ma Tiago Pinto non trova ancora l'accordo col Sassuolo. Per arrivare al calciatore, il gm portoghese sta lavorando a diverse uscite.

Frattesi e la Roma

Davide Frattesi vuole tornare alla Roma. Il centrocampista che ha giocato nelle giovanili giallorosse (e biancocelesti) ha dichiarato più volte di voler indossare la maglia giallorossa. In estate la Roma ha provato fino all'ultimo a strapparlo al Sassuolo ma i neroverdi non hanno ceduto. Il classe '99 dopo aver accusato il mancato trasferimento, è tornato in campo con prestazioni di alto livello e continua a sognare Trigoria così come lo sogna Mou che vede in Frattesi il centrocampista box to box, di gamba che manca alla Roma. Il Sassuolo non vorrebbe cederlo a gennaio, ma attende l'offerta della Roma.

Il tesoretto per Frattesi

La Roma sta mettendo assieme un tesoretto importante da investire su Frattesi per cui il Sassuolo chiede almeno 30-35 milioni di euro (la Roma gioca però la carte della percentiale che il club neroverde dovrebbe girare ai giallorossi in caso di cessione del centrocampista). Oltre a Karsdorp, la prima cessione vicina è quella di Kluivert. L'olandese in prestito al Valencia ha convinto Gattuso che vuole riscattarlo già a gennaio. Gli spagnoli chiedono uno sconto dai 15 milioni previsti inizialmente in estate. Tiago Pinto è disposto a scendere a 10 più una percentuale sulla rivendita. Shomurodov è con le valigie in mane dallo scorso giugno. Sull'uzbeko ci sono tantissime squadre di Serie A: dal Torino alla Sampdoria, dallo Spezia alla Cremonese e non solo. Anche per lui la Roma chiede almeno 10 milioni di euro. Infine può partire Bove, che Mou ha trattenuto in estate proprio nella trattativa per Frattesi. Bove era fra le richieste del Sassuolo nella trattativa estiva ma Mou bloccò tutto perchè riteneva il giovane romanista incedibile. Adesso però lo Special One è disposto a sacrificarlo. Su di lui ci sono anche Salernitana e Lecce.

Le alternative

L'obiettivo principale per il centrocampo della Roma è Frattesi ma i giallorossi conservano dei piani B. Tiago Pinto segue con molta attenzione la situazione Lukic ('96) del Torino. Il serbo eliminato dal mondiale con la sua Serbia non è in ottimi rapporti con i granata, con cui è in scadenza nel 2024 e vuole cambiare aria. Cairo lo valuta fra i 15-20 milioni di euro, la Roma può giocarsi le carte Kumbulla e Shomurodov. Alternativa all'alternativa per il centrocampo romanista è il danese Hjulmand ('99). Il capitano del Lecce piace a Mourinho che lo vede come equilibratore di centrocampo. La tratttiva con i salentini per Bove può aprire la pista del trasferimento del danese nella Captiale. Attenzione anche a McKennie ('98) centrocampista americano in uscita dalla Juventus.