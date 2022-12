Roma: per la difesa c'è il croato Juranovic

Il mondiale sta per terminare ma la coppa del mondo è da sempre vetrina per tanti calciatori e terreno fertile di mercato per tanti club. In Qatar la Roma ha visionato diversi calciatori, ultimo della lista Juranovic.

Chi è Juranovic

Juranovic è un terzino destro classe 1995 croato. Il difensore si è fatto apprezzare in Qatar per diverse buone prestazioni, fra cui spicca quella contro il Brasile che era fra le favorite alla vittoria finale. Anticipo e ordine tattico sono le sue caratteristiche migliori. Oltre al ruolo di terzino destro, Juranovic può giocare all'occorenza come terzino sinistro o come quinto di destra in un centrocampo a 5. Proprio il ruolo in cui Mou chiede rinforzi dopo il caso Karsdorp.

Juranovic, cifre

Juranovic è di proprietà del Celtic. Il croato è legato al club scozzese fino al 2026 e il Celtic forte del bel mondiale disputato dal suo calciatore è pronto ad alzare la sua valutazione. Per portarlo via da Glasgow serviranno poco meno di 10 milioni di euro. Oltre ai giallorossi sul terzino c'è anche il Torino del connazionale Juric.

Le alternative

Juranovic è una delle idee giallorosse per il post Karsdorp. L'olandese partito alla fine per il ritiro romanista in Portogallo, è con le valigie in mano e aspetta solo l'offerta giusta. Per la Roma è quasi sfumato Bereszynski diretto al Napoli, mentre resta in standby la pista Odriozola. Piace anche Fresneda (2004) del Valladolid ma la richiesta monstre del club spagnolo (30 milioni di euro la clausola rescissoria) frena gli entusiasmi.