Roma-Feyenoord: dove vedere la finale di Conference League. Tutti i maxischermi e i locali

Sale la febbre per la finalissima di Conference League a Tirana fra Roma e Feyenoord. A sostenere le due squadre arriveranno in Albania quasi 90mila persone, la maggior parte senza biglietto (2mila i tifosi romanisti nel settore riservato allo stadio). Un vero e proprio esodo del tifo. Per i tifosi giallorossi rimasti nella Capitale però non mancano i punti di ritrovo dove tifare Pellegrini e compagni.

Maxischermi all'Olimpico

La Roma apre le porte dello Stadio Olimpico ai tifosi. Infatti con l'ok ricevuto da Prefettura, Questura e Comune il club giallorosso permetterà previo acquisto del biglietto, ai fan di seguire la finale di Tirana all'Olimpico tramite sei maxischermi due sotto le curve e quattro divisi per le due tribune. Un sold out da 50 mila posti. Costo del biglietto 10 euro e parte dell'incasso devoluto a Roma Cares, le attività della campagna "Superiamo gli ostacoli". In caso di successo la Roma, al momento non è previsto il rientro nella Capitale con festa all'Olimpico.

Le alternative

Qui l'elenco dei posti dove ritrovarsi per seguire la finale di Conference League fra Roma e Feyenoord:

Porta Furba: 16Birra è un ritrovo giallorosso per eccellenza e che ai colori della Roma ha spesso dedicato le sue creazioni. Va verso il sold out.

Garbatella: da Eataly: arà possibile guardarsi la partita, previa prenotazione, al primo piano di Eataly.

Lungotevere: Maxischermi pure sul Lungotevere al Borgo Ripa per seguire la squadra di Mourinho. Cena a buffet più drink a 25 euro.

Eur: appuntamento al ristorante "Checco dello Scapicollo". Nel ristorante spesso sede di ritrovo per grandi eventi come le Notti Magiche azzurre il costo d'ingresso è di 30 euro e per ogni partecipante una quota di 5 euro sarà devoluta in beneficienza, che diventeranno 10 euro in caso di vittoria della coppa dei giallorossi, nel corso della serata ognuno sceglierà a quale associazione no profit, tra quelle che hanno aderito all'iniziativa, destinare la propria quota. Al momento hanno aderito: Associazione Progetto Mamma, Associazione Stop The War Now, Associazione Y. Opportunità pure al 19trentuno Pizza e Grill (via dei Genieri 9). Prezzo 19 euro menù, con partita trasmessa su maxischermo con radiocronaca (NEW SOUND LEVEL) live in locale (90.0 FM).

Aurelia: lo spazio di Aurelio in Comune, l'Officina Lebowski diventa per l'occasione casa per seguire in diretta i novanta minuti (e più) della finalissima di Tirana.

Pigneto: Maxischermo e ingresso riservato ai soci (iscrizione 3 euro) allo Snodo Mandrione, anello di congiunzione del Pigneto, Casilina e Appio Tuscolano. L'ingresso una volta iscritti è di 5 euro.

Tiburtina: il 25 maggio al Circolo Arci Concetto Marchesi sarò proietta su maxischermo la finale di Conference League con la cena curata dalla Trattoria Sociale al Frantoio. In via Giuseppe Mirri opportunità di visione della partita al Monk con area bar e food truck per lo street-food. Non è necessaria la prenotazione.

Prenestina: al Largo Venue, via Biordo Michelotti, maxischermo per la finalissima di Tirana con birra e cocktails.

No maxischermo a Fiumicino

L'iniziativa promossa dal sindaco Esterino Montino e dai club dei tifosi giallorossi del comune aeroportuale è stata annullata e quindi non ci sarà il maxischermo a Fiumicino in occasione di Roma-Feyeenoord. Lo annuncia l'amministrazione di Fiumicino sottolineando che "i Roma Club di Fiumicino hanno infatti aderito all'iniziativa organizzata dalla società all'Olimpico e la Prefettura invita tutti a recarsi lì per assistere alla partita".