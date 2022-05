Roma-Feyenoord, annullato il maxischermo a Fiumicino: ecco il motivo

Niente maxischermo a Fiumicino per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord. L'iniziativa promossa dal sindaco Esterino Montino e dai club dei tifosi giallorossi del comune aeroportuale è stata annullata.

A dirlo, la stessa amministrazione di Fiumicino: "In accordo con la Prefettura, la Questura e i Roma Club di Roma, l'amministrazione ha deciso di annullare il maxischermo previsto per la proiezione della finale di Conference League Roma - Feyenoord. I Roma Club di Fiumicino hanno infatti aderito all'iniziativa organizzata dalla società all'Olimpico e la Prefettura invita tutti a recarsi lì per assistere alla partita".

"Inoltre, l'iniziativa ha uno scopo benefico: i fondi raccolti andranno a finanziare "Superiamo gli ostacoli", progetto destinato alle persone con disabilità che frequentano lo stadio. L'amministrazione ritiene l'iniziativa lodevole e meritevole di adesione. I tifosi che vorranno partecipare e recarsi all'Olimpico trovano tutte le informazioni sul sito dell'A.S. Roma", si legge nella nota.