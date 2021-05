I tifosi della Roma brindano con la "Specialone" la birra omaggio a Mourinho

La Mourinho-mania impazza per Roma. Dopo i murales, il gelato, la pizza in omaggio al portoghese arriva anche la birra "Specialone"

Dopo il gelato e la pizza dedicate a Mourinho nuovo allenatore della Roma arriva anche la birra, la “Specialone”. L'annuncio di José Mourinho è stato un terremoto di entusiasmo per Roma e la Roma. In ogni angolo della Capitale non si fa altro che parlare del tecnico portoghese. Dal calcio, all’arte al food, la Mourinho-mania non si ferma più.

La Specialone

Alla birreria “16 Birra”, in via di Porta Furba 16 è possibile bere la Specialone la birra omaggio a Josè Mourinho. “La nascita della Specialone è stata immediata” - ci racconta Juri, uno dei proprietari della birreria romana - “Mourinho è stato un grande colpo per la Roma. E sapevamo che l’arrivo di Mourinho avrebbe dato un grande risalto alla squadra e alla città quindi la notte stessa dell’annuncio del suo ingaggio abbiamo creato l’etichetta grazie al nostro grafico Pupazzaro, un vero artista. Nel giro di una settimana presentato la birra prodotta in collaborazione col birrificio artigianale La Buttiga”.

La Specialone è una Session Ipa di 3,8% ed è disponibile in lattine da 33 cl al prezzo di 6,50 euro. Ma fra qualche giorno sarà possibile godersi la birra dedicata a Mou anche alla spina grazie all’arrivo dei fusti.

Non solo Mourinho

La birreria a tinte giallorosse non è nuova a questi omaggi alla Roma. Infatti al “16 Birra” il tifoso romanista oltre alla Specialone potrà godersi la Capitan 16, una classica american Ipa omaggio a Daniele De Rossi.