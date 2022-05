Roma-Feyenoord, maxischermi all'Olimpico: i dettagli e le informazioni per i biglietti. Sale la febbre per la finale

Sale la febbre per la finale di Conference League. La Roma ha deciso di aprire lo stadio Olimpico ai suoi tifosi per la sfida in programma il 25 maggio alle ore 21 a Tirana, contro il Feyenoord. Il club vuole riunire la tifoseria per quella che può essere una notte magica per il popolo giallorosso. La formazione di Josè Mourinho sono di regalare alla Roma giallorossa un trofeo storico.

Il club gialllorosso ha ufficializzato l'evento allo stadio con i maxischermi per tifare "uniti". Sarà l'unico evento cittadino nel quale poter seguire collettivamente la gara, quindi non ci saranno altri maxischermi in città. L'Olimpico, spiega la società, "sarà gestito come in una partita normale, quindi con tutti gli aspetti di sicurezza tipici di una gara".

Dove saranno i maxischermi

Sono quindi previsti schermi che poggeranno sulla pista davanti ai settori, oltre a quelli sopra le due curve. Non sarà però previsto l'arrivo della squadra in caso di esito positivo della partita. L'iniziativa è stata denominata dal club "con la voce all'Olimpico, con il cuore a Tirana".

"La nostra voce sarà all'Olimpico, anche se il nostro cuore sarà a Tirana. La nostra famiglia si riunirà ancora una volta per tifare nella nostra casa", scrive la società, che poi aggiunge: Roma è ovunque, la Roma è dove sono i romanisti".

Le informazioni per i biglietti per Roma-Feyenoord all'Olimpico

I biglietti saranno in vendita da venerdì fino alle 21 di martedì 24 maggio. In questa fase, potranno essere acquistati massimo quattro biglietti a persona, e non saranno cedibili. Il prezzo è di 10 euro. I bambini nati dal 1° gennaio 2017 entreranno gratis. Invece, domani alle 12 e fino alle 11.59 del giorno successivo, scatterà la prelazione per gli abbonati: potranno comprare massimo due biglietti a persona. Il prezzo è di 5 euro a tagliando, e se il secondo è per un Under 16, è omaggio.

I biglietti non saranno cedibili. "Una parte del ricavato della vendita dei biglietti contribuirà al progetto 'Superiamo gli ostacoli': nello specifico, verranno impiegati per la predisposizione di veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori e per l'acquisto di ulteriori apparecchi radio da fornire ai tifosi non vedenti che si recano allo stadio. Inoltre il progetto prevederà, attraverso l'attività sportiva/riabilitativa, l'inclusione sociale di bambini e ragazzi con gravi disabilità psicofisiche", spiega la Roma.