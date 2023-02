Promozione, Girone D: le partite della diciottesima giornata

La diciottesima giornata del Girone D del campionato Promozione inizierà domenica 12 febbraio. La classifica vede in solido comando il Valmontone, protagonista del big match del prossimo turno.

Il big match

Il Valmontone attende in casa la De Rossi per la sfida di cartello della diciottesima giornata. I giallorossi reduci dal passaggio del turno di Coppa Italia, nella 17esima giornata hanno superato grazie ad una magia di Renzi un buon Bellegra allungando in campionato. Il Valmontone guida la classifica con 47 punti, a +15 dalla seconda. La De Rossi dopo un buon inizio di stagione non ha tenuto il ritmo infernale del Valmontone, e naviga al quarto posto della classifica con 28 punti.

Le altre partite

L’Atletico Morena e la Bi.Ti., seconda e terza forza del campionato cercano riscatto rispettivamente contro Vis Subiaco e Colonna, dopo i due pareggi nell’ultimo turno. Scontro salvezza fra Paliano e Rocca Priora RdP.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 18esima giornata del Girone D

Valmontone-De Rossi

Vis Subiaco-Atletico Morena

Bi.Ti.-Colonna

Paliano-Rocca Priora RdP

Pro Cori-Bellegra

Sporting Ariccia-Velletri

Virtus Roma-Atletico Lariano

Vivace Grottaferrata-Atletico Lodigiani

