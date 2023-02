Promozione, Girone A: le partite della diciottesima giornata

Domenica 12 febbraio tornano in campo le squadre del Girone A del campionato Promozione per la 18esima giornata. Nell’ultimo turno colpo di scena, con la caduta dell’Ottavia che scivola alle spalle della coppia di testa Romulea e Aranova, e del Grifone.

Il big match

Partita di cartello all’Ivo di Marco dove l’Ottavia attende la Romulea. Campa amaro per la formazione di via Farsalo che proprio lì nella scorsa stagione perse lo spareggio contro il Fiano Romano per salire in Eccellenza. L’Ottavia arriva al match dopo la sconfitta a sorpresa contro il Casal Barriera che le è costato il primo posto (-3) dove c’è la Romulea che ha vinto gli ultimi cinque incontri e passato il turno di Coppa Italia. Sfida delicata per il futuro delle due squadre.

Le altre partite

L’Aranova tenterà di approfittare del big match cercando punti in casa del Tarquinia. Il Grifone, è vivo a -2 dalla vetta e ospita la Sorianese. Il Tolfa sfida la DuepigrecoRoma.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 18esima giornata del Girone A:

Ottavia-Romulea

Tarquinia-Aranova

Grifone-Sorianese

Canale Monterano-Casal Barriera

DuepigrecoRoma-Tolfa

Nuova Pescia Romana-Fregene Maccarese

Ostiense-Santa Marinella

Nuovo Borgo San Martino-Carbognano

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone A