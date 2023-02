Rocca Priora RdP, Di Giammarco: "A Paliano per i tre punti"

Nuovi punti salvezza per il Rocca Priora RdP che nell'ultimo turno del girone D ha battuto per uno lo Sporting Ariccia. Questo successo proietta i castellani a +2 dalla zona play out.

Parla Di Giammarco

Una vittoria importante come sottolinea Edoardo Di Giammarco, classe 1996 portiere del Rocca Priora RdP: "Non è stata una partita semplice, anzi abbiamo dovuto soffrire molto. Avevamo molto assenti e tanti giovani in campo, quindi abbiamo rischiato un po’ anche perché, come da mentalità proposta dallo staff tecnico, abbiamo comunque provato a giocarcela come sappiamo, senza difenderci passivamente. In ogni caso ci abbiamo creduto fino all’ultimo e in pieno recupero, grazie al guizzo di Ulisse, siamo stati premiati”.

L'estremo difensore ha messo la firma sul successo dei castellani anche grazie ad un paio di interventi miracolosi: "La parata più difficile è stata la prima, che di fatto è stata “doppia”: su un primo colpo di testa e poi sul secondo a distanza di qualche momento”. Una domenica positiva all’interno di un’annata non felicissima per il portiere: "Abbiamo una difesa fortissima e non subiamo molti tiri. Ma quest’anno spesso è capitato che gli avversari abbiano fatto “il tiro della domenica” e si siano portati a casa la vittoria col minimo sforzo. La scorsa annata è stata pazzesca, sapevamo che questa stagione sarebbe stata più difficile, ma non così tanto. Comunque nel periodo di gestione di mister Gioacchini avremmo meritato più punti per il gioco espresso, poi da quando è tornata la coppia dei fratelli Stefano e Gianfranco Guazzoli in panchina la squadra ha mostrato più equilibrio difensivo, più grinta ed ha ritrovato lo spessore caratteriale che serve per certe zone di classifica. La squadra ora è determinata e molto predisposta al sacrificio, per le prestazioni fatte ultimamente meritiamo ampiamente la salvezza”.

Prossimo sfida in programma per il Rocca Priora RdP: il Paliano. Ecco ie parole di Di Giammarco: "Faremo visita al Paliano che ha vinto col De Rossi: troveremo un avversario molto carico. Non sarà facile, ma dobbiamo provare a fare risultato pieno”.