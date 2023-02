Promozione, Girone B: le partite della diciottesima giornata

Anche nella diciottesima giornata del Girone B prosegue il duello a minima distanza fra il Settebagni (capolista) e l’Amatrice, per la vetta della classifica.

Il big match

Al Gentili il big match fra la capolista Settebagni (37 punti) e lo Sporting Montesacro quarta forza del campionato con 29 punti. Entrambe le formazioni sono reduci da due vittorie nello scorso turno. I ragazzi di Laurentini trascinati da Paravati hanno battuto il Passo Corese, lo Sporting ha rifilato un secco tre a zero al Tor Lupara. Una partita che promette scintille

Le altre partite

Impegno sulla carta più semplice per l’Amatrice impegnata nel posticipo a Rieti contro il Bf Sport. Il Sant’Angelo Romano terzo in classifica punta ad accorciare le distanze sfidando in trasferta il Poggio Mirteto.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 18esima giornata del Girone B

Cantalice-ASA

Futbol Montesacro-Passo Corese

Poggio Mirteto-Sant’Angelo Romano

Riano-Nomentum

Settebagni-Sporting Montesacro

Tor Lupara-Valle del Peschiera

Real San Basilio-Grifone Gialloverde

Bf Sport-Amatrice

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone B