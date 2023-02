Promozione, i top della diciassettesima giornata dei gironi A, B e D

Tre volti nuovi per la top calciatori scelti da RomaToday per la diciassettesima giornata dei gironi A, B e D del campionato Promozione laziale. Ecco chi sono i migliori del turno appena concluso.

Tornatore il migliore del Girone A

Diego Tornatore del Casal Barriera è il miglior giocatore della 17esima giornata del Girone A. Un gol dell’attaccante classe 1984 ha permesso alla formazione di mister Iardino di battere l’Ottavia, squadra sulla carta favorita e in corsa per la vittoria del campionato. Tornatore ha portato i suoi al trionfo con uno splendido gol direttamente su calcio di punizione.

Paravati il migliore del Girone B

Valerio Paravati del Settebagni è il miglior giocatore del Girone B. Paravati ha realizzato la doppietta nel 2 a 1 finale della formazione di Laurentini contro il Passo Corese. Il testacoda si rivela più difficile del previsto per la capolista che passa in vantaggio con Paravati ma che si fa riprendere nel finale di primo tempo. A metà ripresa è sempre il classe ’96 a siglare la rete della vittoria che mantiene il Settebagni primo con due punti di vantaggio sull’Amatrice.

Renzi il migliore del Girone D

Renzi del Valmontone è il miglior giocatore di giornata del Girone D. Il numero 10 giallorosso realizza un super gol in rovesciata nel secondo tempo che basta al Valmontone per battere per uno a zero un ottimo Bellegra. Rete bellissima e pesantissima per Renzi che lancia i suoi a +15 dalla seconda in classifica.