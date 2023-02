Valmontone, Renzi: "La rovesciata? Un bel gol"

Il Valmontone non si ferma più e domenica sconrsa contro il Bellegra (1-0) ha conquistato la 15esima vittoria su 17 gare disputate nel Girone D del campionato Promozione.

Le parole di Renzi

Emanuele Renzi, miglior giocatore di giornata per RomaToday, esterno offensivo classe 1999 ha deciso la sfida di Bellegra realizzando in rovesciata il gol vittoria: "Un cross di Amico su cui Gallaccio ha fatto una sponda di testa: ho provato ad andare in rovesciata ed è uscito un bel gol. Sono molto felice di aver contribuito alla vittoria, dedico il gol alla squadra e ai compagni che sono fantastici, alla società che mi ha dato questa opportunità, alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto e alla mia ragazza Valentina”.

Renzi è l’ultimo arrivato in casa giallorossa e parla del suo approdo al Valmontone: “Dopo due anni tra l’Eccellenza e la Promozione delle Marche, avevo voglia di rientrare nel Lazio. Grazie al direttore sportivo Mauro Ventura, ho avuto l’opportunità di trovare l’accordo con il Valmontone 1921 e non ci ho pensato un attimo. Qui ho ritrovato anche mister Cristiano Di Loreto e altri ex compagni dei tempi del Palestrina, quindi anche l’inserimento all’interno del gruppo è stato semplice”.

“Affrontavamo una squadra complicata che tra l’altro non aveva mai perso in casa, su un campo abbastanza piccolo e non bellissimo. Inoltre il Bellegra ha dimostrato di difendersi molto bene e noi abbiamo dovuto soffrire un po’ nel corso del primo tempo, quando non riuscivamo a trovare gli spazi giusti. Nella ripresa le cose sono andate meglio, siamo riusciti a creare delle buone opportunità e a sfruttare una di queste, gestendo il vantaggio fino alla fine senza troppi affanni” dichiara Renzi sulla partita.

Il Valmontone vincendo ha allungato ancora sulla seconda in classifica: “Abbiamo 15 punti di vantaggio, ma nel calcio non bisogna mai dare nulla per scontato. Adesso, comunque, ci concentriamo per il match di Coppa Italia di mercoledì col Cassino: partiamo dal successo esterno per 3-1 della gara d’andata e non vogliamo sbagliare: i quarti ci aspettano”.