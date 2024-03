Primavera 1, i risultati della ventiquattresima giornata: la Lazio stende il Frosinone, la Roma umilia l'Atalanta

Un sabato trionfale per le due formazioni giovanili di Roma e Lazio impegnate nel campionato di Primavera 1. Una ventiquattresima giornata che mantiene le due squadre romane al primo e il secondo posto in classifica.

La Lazio vince la seconda consecutiva

Sono due vittorie di fila per la Lazio, che dopo la vittoria con il Sassuolo rifila due gol anche al Frosinone al Fersini, in una prestazione a tutto tondo da parte degli uomini di Sanderra. Ai biancocelesti basta un gol per tempo in una partita condotta sin dal principio. Dopo le occasioni capitate sui piedi di Sardo e Sulejmani nei primi minuti è Sana Fernandes a siglare il gol del vantaggio, con un inserimento premiato da Gonzalez che porta avanti la Lazio al 36'. Ad inizio secondo tempo si scuote il Frosinone, ma è la Lazio a chiudere virtualmente il match, con il gol di Gonzalez al 56' sullo splendido assist di Milani che di fatto consegna i tre punti ai biancocelesti, terzi in classifica a tre punti dai cugini romanisti.

LAZIO - FROSINONE 2-0

LAZIO: Magro, Bordon, Milani, Sardo (82' Napolitano), Bedini, Sana Fernandes (74' Cuzzarella), Di Tommaso (74' Cappelli), Ruggeri, Sulejmani, Gonzalez (82' Bigotti), Zazza (46' Nazzaro). A disp.: Renzetti, Suleymane, Tredicine, Ferrari, Bordoni, Di Gianni. All.: Stefano Sanderra.

FROSINONE: Palmisani, Romano, Kamensek (84' Dixon), Petta, Zaknic, Ferizaj (65' Molignano), Selvini, Boccia (65' Milazzo), Luna (76' Cichero), Cichella, Bouabre (65' Mesargs). A disp.: Lagonigro, Stefanelli, Severino, Shkambaj, Ioannou, Amerighi. All.: Angelo Adamo Gregucci.

Arbitro: Dario Madoni (sez. Palermo)

Assistenti: Dell'Arciprete - Macripò

Ammoniti: Sana Fernandes, Di Tommaso, Bordon, Magro (L); Boccia, Zaknic (F)

Espulsi: ///

La Roma rifila una manita all'Atalanta

Vittoria pesantissima sia per il morale che per la classifica in ottica Roma, che si libera facilmente dell'Atalanta terza in classifica e si concede il lusso di umiliare in casa loro i bergamaschi. Il match la Roma lo indirizza nel giro di un quarto d'ora, prima con Cherubini che trova un gol incredibile di rovesciata al 13' su cross di Mannini e poi con lo stesso Mannini, che al 22' conclude a un passo dalla porta una splendida azione sull'asso Cherubini-Pisilli. Il tris arriva al 30', con Alessio che si avventa su una palla vagante per firmare il 3-0. L'Atalanta prova a reagire, facendosi vedere dalle parti di Marin al 34' con Manzoni, e l'1-3 di Colombo, uno splendido tiro da fuori, sembra dare una speranza ai bergamaschi, prontamente spenta al 47' da uno scatenato Pisilli su azione personale. Il secondo tempo è pura accademia, ma c'è tempo per la Roma di mettere la ciliegina sulla torta, con il 5-1 finale che arriva ancora una volta con Alessio, che approfitta del tiro respinto di Joao Costa per mettere la parola fine in un match che manda la Roma al secondo posto.

ATALANTA-ROMA 1-5 (13' Cherubini, 22' Mannini, 30', 75' Alessio, 43' Colombo, 45'+2' Pisilli)

ATALANTA (3-4-2-1): Sala: Tornaghi, Comi, Tavanti; Guerini (70' Martinelli), Colombo, Riccio (46' Bonanomi), Regonesi (46' Bonsignori Goggi); Vavassori (86' Capac), Manzoni; Castiello (77' Camara).

A disp.: Torriani, Obric, Ghezzi, Armstrong, Ragnoli Galli, Cassa.

All. Giovanni Bosi



ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis (57' Golic), Plaia, Oliveras (76' Ienco); Pisilli, Romano (76' Vetkal), Pagano (63' Graziani); Costa (76' Chesti), Alessio, Cherubini.

A disp.: Kehayov, Marcaccini, Misitano, Nardozi, Marazzotti, Reale.

All. Federico Guidi