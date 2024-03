Trastevere - Boreale 1-1, le parole di mister Venturi "Ci giocheremo la salvezza fino alla fine"

Un pareggio amaro per il Trastevere, che con la Boreale in casa manca l'opportunità di staccare in maniera decisa la zona playout. Ne ha parlato nel post-match il tecnico del Trastevere Mauro Venturi, che si è detto comunque soddisfatto della prestazione dei suoi.

Le parole di Venturi

Abbiamo disputato un buon primo tempo, chiuso avanti di un gol e legittimato il vantaggio ad inizio ripresa con quella doppia occasione di Alonzi e Crescenzo. Poi, però, abbiamo subito il ritorno della Boreale e la partita è diventata più complicata da rimettere in carreggiata dopo il loro pareggio. La classifica si fa ancora più corta e la lotta per la salvezza sarà combattuta fino alla fine del campionato. Adesso dobbiamo pensare alla trasferta di Cisterna contro l'Anzio, è un altro scontro diretto e dobbiamo affrontarlo con l'atteggiamento giusto perché mancano sempre meno gare al termine e il margine di errore è ridotto.