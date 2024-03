Danilo Amici e l'attesa per Certosa - Terracina: "Comunque andrà non sarà decisiva"

Il conto alla rovescia è iniziato per una di quelle domeniche che possono lasciare il segno e indirizzare le sorti di un finale di stagione ancora incerto. Al Centro Sportivo Certosa arriva il Terracina e sarà l’avversario di lusso del team di Marco Russo: seconda contro prima divise da una sola lunghezza. La posta in palio è perciò altissima da ambo i lati e bisognerà dare il meglio su ogni fronte per riuscire a centrare una vittoria che sarebbe importantissima. In casa Certosa, a presentare l’ardua sfida è il difensore esterno Danilo Amici: “Domenica abbiamo a tutti gli effetti uno scontro diretto per i piani alti della classifica. Stiamo preparando la partita nel migliore dei modi curando i minimi particolari conoscendo bene chi abbiamo di fronte. Sicuramente portate a casa i 3 punti è l’obiettivo che ci siamo prefissati, come tutte le domeniche tra l’altro, ma non è di certo questa la partita che deciderà la classifica poiché mancheranno ancora 7 finali da giocare. Mi aspetto una partita combattuta su tutti i fronti e chi sfrutterà meglio gli episodi porterà a casa il risultato”. Di fronte i neroverdi avranno una vera e propria corazzata, ma quale potrebbe essere la loro arma in più: “Sicuramente il gruppo - conclude Amici -, ed il fatto che ci crediamo fortemente al raggiungimento dell’obiettivo prefissato a inizio campionato, che già l’anno scorso abbiamo sfiorato”.

[ufficio stampa Certosa]