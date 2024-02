Serie D girone G, i risultati dei recuperi della ventitreesima giornata: la Romana si tiene in corsa per la Serie C

Tre recuperi ma con in mezzo tante squadre laziali per la ventitreesima giornata del girone G di Serie D, parzialmente rinviata per l'impegno della Rappresentativa di Serie D nel torneo di Viareggio. Due derby dentro, con tante implicazioni per la classifica. Il Trastevere si giocava con la Boreale uno scontro diretto per la salvezza, più per mantenere la Boreale ultima a distanza di sicurezza che per la vicinanza in classifica. Ne esce un 1-1 che fa più felice la Boreale, con anche tanti rimpianti per occasioni sprecate dal Trastevere, passato in vantaggio al 23' del primo tempo con il gol di Crescenzo sugli sviluppi di un corner. Il pareggio è arrivato al 18' del secondo tempo, con Gjoni, che sfrutta un errore della difesa per siglare l'1-1 definitivo. Cynthialbalonga - Romana sapeva invece di ultima chiamata per i castellani, distanti nove punti dalla Romana in piena zona playoff. A prendersi tre punti cruciali in trasferta è la Romana, con Vagnoni che riscatta la sconfitta con il Cassino mettendo in rete di testa il gol vittoria al 13' del secondo tempo, su situazione di calcio d'angolo. Chiude i recuperi l'ultimo non derby, con l'Anzio che spreca una chance per uscire dalla zona playout, complice il pareggio del Trastevere, cedendo per 1-2 in casa ai sardi dell'Atletico Uri. I laziali avevano risposto al vantaggio sardo al 38' di Demarcus nemmeno quattro minuti dopo, con Bencivenga freddo dal dischetto. Fatale per gli anziati il contropiede messo a segno da Cannas al 29' del secondo tempo, con l'Anzio che resta ai margini della zona playout ma perdendo un punto rispetto proprio al Trastevere.

I tabellini

ANZIO-ATLETICO URI 1-2

BOREALE-TRASTEVERE 1-1

CYNTHIALBALONGA-ROMANA 0-1