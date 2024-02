La Viterbese dice addio alla Promozione, ufficiale il ritiro dal campionato

Si scrive la parola fine sul declino della Viterbese negli ultimi anni. Il glorioso club di Viterbo ha infatti rinunciato a proseguire il campionato di Promozione Lazio, in cui era iscritto nel girone B, e dovrà ripartire il prossimo anno dalla Prima Categoria. Questa novità pone fine ad un periodo di crisi prolungata del club laziale, che dopo la retrocessione dalla Serie C nel 2022/2023 aveva rinunciato all'iscrizione in Serie D ed era ripartito direttamente dalla Promozione tramite ripescaggio. Per delibera del CR Lazio tutte le partite passate e future della Viterbese in Promozione verranno azzerate, con il club di Viterbo che prima della rinuncia era al penultimo posto nel girone B.

Il comunicato del CR Lazio

RITIRO VITERBESE 1908 SRL La società VITERBESE 1908 SRL con nota del 26/02/2024 ha comunicato i proprio ritiro dal campionato di competenza. Visto l'art. 53, comma 3 e 8, delle N.O.I.F.,

SI DECIDE:

a) di considerare la Società VITERBESE 1908 SRL ritirata dal campionato di competenza;

b) di comminare alla stessa l'ammenda prevista per il ritiro dal campionato, fissata in euro 3000,00;

c) tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formulata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria;

d) che le squadre che avrebbero dovuto incontrare la menzionata società osserveranno un turno di riposo.