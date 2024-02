Cynthialbalonga - Romana 0-1, le parole di mister D'Antoni "Vittoria fondamentale e meritata"

Blitz a Genzano per la Romana di David D'Antoni che, al termine del match vinto 0-1 dai suoi ragazzi, ha dichiarato: "Era fondamentale riprendere il percorso. Dopo 14 risultati utili ci poteva stare uno stop: con i ragazzi ne abbiamo parlato confrontandoci ed analizzando gli errori commessi nei minimi dettagli. Sono soddisfatto anche per la prestazione dato che venivamo da una gara giocata al di sotto dei nostri standard. Oggi invece c'è stato grande spirito di sacrificio da parte di tutti, su un campo molto difficile. Siamo riusciti a vincere uno scontro diretto fondamentale in chiave play off e credo che la squadra se lo sia meritato". Un successo arrivato grazie all'ennesimo gol in questa stagione messo a segno da palla inattiva. "Abbiamo giocatori che calciano molto bene (tipo Spinosi) e saltatori altrettanto validi. Lavoriamo per sfruttare ance questo tipo di situazioni e per ora, anche sotto quest'aspetto, stiamo raccogliendo ottimi risultati". Domenica la Romana ospiterà l'Atletico Uri, che è uscito vittorioso dal recupero in casa dell'Anzio (1-2). "Siamo contenti di rigiocare a breve e di esserci ritrovati - spiega il mister dei capitolini - Ci aspetta un'altra gara complicata, noi però ci siamo costruiti questo obiettivo settimana dopo settimana e cercheremo di portarlo a termine. Vogliamo continuare a macinare punti e rimanere su questa linea; sopra c'è la Nocerina a un punto e siamo a pari merito con il Cassino, ma la classifica è corta dunque guardiamo avanti stando, però, sempre attenti a ciò che accade dietro"

[ufficio stampa Romana]