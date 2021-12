Pareggio tra Nuovo Borgo San Martino e Passoscuro

Non riesce a trovare i tre punti il Nuovo Borgo San Martino, fermato in trasferta da un buon Passoscuro nella partita del girone A di Promozione Lazio. Il Borgo era passato in vantaggio al 4' del secondo tempo con un gol del solito Paraskiv, per poi subire il pareggio ad un quarto d'ora dalla fine che ha condannato entrambe le squadre ad un pareggio. Puntuale è arrivato il commento post-partita dell'allenatore del Borgo Bernardini. "Un pareggio che nasce da una prestazione altalentante, non certo come le precedenti, potevamo fare di più, ma il pareggio ci fa muovere la classifica, ed ora attendiamo il Fregene per chiudere in modo positivo l'anno".