Nuovo Borgo San Martino, l'elogio di mister Bernardini "La squadra ha mentalità da leader"

E' un buon periodo per il Nuovo Borgo San Martino, che si sta imponendo come matricola terribile del girone A di Promozione Lazio. Uno degli artefici principali di questo buon periodo è il mister Bernardini, che però gira i suoi complimenti ai ragazzi, per ora autori di un ottimo campionato. "Ho visto una squadra forte, prevalare dal punto di vista caratteriale. Mentalità e tecnica, due armi vincenti. La partita di domenica è la testimonianza di come ci alleniamo e lavoriamo, bene e con dedizione . E questi ragazzi, tutti, sono fantastici. Il Borgo non ha secondo linee, ha una scelta variegata che mi permette di giocare ogni gara a viso aperto. Domenica c'è una gara difficile, dobbiamo uscirne indenni per prepararci alla gara con il Fregene e Tolfa, possono dirci quanto valiamo" .