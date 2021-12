Nuovo Borgo San Martino, le parole di Gabrielli "Al completo dovranno temerci tutti"

Il buon momento del Nuovo Borgo San Martino nel girone A di Promozione Lazio non sta passando inosservato, e il giovane esterno d'attacco di 19 anni Giacomo Gabrielli è una delle principali motivazioni di questo successo. "Sono molto contento per la squadra, anche per me stesso e per quanto sto facendo. Ho segnato un goal importante, non era facile vincere. Solo una squadra come la nostra, tosta e dura a morire, poteva crederci a vincere. E così è stato, dopo un confronto indisioso e molto difficile, l'abbiamo spuntata perchè ci abbiamo creduto, senza mai mollare. Ora ci godiamo questo periodo splendido, un terzo posto che ci mette in competizione con le grandi del campionato,Tolfa e Aurelio Antica. Non abbiamo nulla da perdere, loro deve temere noi. Stiamo viaggiando con il vento in poppa, anche con assenze molto rilevanti. Al completo dovranno temerci, siamo qui e ce la giocheremo dove potremo.".