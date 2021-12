Vittoria di misura per il Nuovo Borgo San Martino sul Canale Monterano

Vince il Nuovo Borgo San Martino sul campo del Canale Monterano, mantenendo così la propria posizione nella zona playoff. A decidere il match ci ha pensato Gabrielli nei minuti finali, regalando una vittoria fondamentale per la squadra etrusca e che inguaia la classifica del Canale Monterano, ora fermo a 7 punti all'interno della zona playout. Soddisfazione condivisa anche dal tecnico del Borgo Bernardini, che ha commentato così la partita" Non era una partita facile, abbiamo affrontato la partita con molte assenze. I sostituti non hanno mai mollato, sono stati tutti bravi, encomiabili per l'impegno e la concentrazione nei novanta minuti. Sono soddisfatto, abbiamo superato un esame duro, ora dobbiamo continuare così con grinta e coraggio".