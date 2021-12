Il Nuovo Borgo San Martino supera il Pescia Romana

Vince il Nuovo Borgo San Martino, e lo fa di misura contro il Pescia Romana, battuto con i gol dell'inossidabile Paraskiv e con il primo gol di Mattia Antonangeli. A parlare è proprio Paraskiv, al sesto gol stagionale. "Era una partita dura, volevamo farla nostra, e così è stato. Dopo il goal loro non ci siamo scollati, abbiamo reagito con lucidità e alzato il baricentro, arrivando in porta in più occasioni. La vittoria è meritata, è la testimonianza di una squadra, coesa, molto unita e anche forte . Di questo passo possiamo vedere oltre la salvezza, ora non ci possiamo nascondere, il campionato è lungo e ne siamo consapevoli, come siamo consapevoli che se potremo lotteremo fino alla fine per cercare di arrivare più in alto possibile".